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Арестович: Росія в ТКГ відмовилася обміняти чотирьох важкохворих українців

Автор: Дмитро Левицький

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, що Росія відмовилася віддавати Україні чотирьох важкохворих полонених. З ініціативою обміну на минулому засіданні ТКГ виступив голова делегації України Леонід Кравчук.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Кравчук виступив вчора з ініціативою: давайте обміняємо чотирьох важкохворих людей, вони там в реанімації. Відмовлено", - сказав Арестович.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ у середу, 9 червня, українська сторона в ТКГ закликала проросійських бойовиків віддати Україні чотирьох важкохворих полонених українців. Кравчук мотивував цю пропозицію тим, що Україна зможе забезпечити належне лікування громадян.

Додамо, українська делегація в ТКГ звинувачувала Росію в тому, що вона неналежно реагує на пропозиції щодо обміну полоненими.

Як відомо, українська сторона в ТКГ просила визволити з полону майже 100 осіб, місцезнаходження яких вже вдалося встановити.

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