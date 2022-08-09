RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Арестович розповів про знищення російських складів, баз і штабу 9 серпня

Фото: Радник глави ОП Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Протягом 9 серпня було знищено чотири склади, дві бази та один штаб росіян. Мовиться про військові об'єкти ворога в Криму, а також біля Генічеська й Новоолексіївки Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"Покурили (у Криму - ред.). При чому, покурили у двох місцях одразу. Там же біля Генічеська, біля Новоолексіївки підірвали склади ще", - сказав посадовець.

Арестович також висунув дві неофіційні версії причин вибухів у Криму.

"До чого можуть довести найближчим часом ці нескінченні порушення заходів безпеки. Трактувати можна по-різному. Поки союзники нам тягнуть зброю, яка б’є на 300 км, український ВПК теж не стоїть на місці. Як варіант. Або інший, наприклад, варіант - коли кримські партизани працюють", - зауважив радник глави ОП.

Окрім цього, він вважає, що на півдні Україні зараз розпочнеться "суцільне покурювання". Оскільки окупанти "відкрили для себе сяючі перспективи куріння в недозволених місцях".

Знищено склади, бази та штаб росіян

Своєю чергою у Збройних силах України поінформували, що протягом доби, 9 серпня, було "демілітаризовано 4 склади БК, 2 бази та 1 штаб" росіян.

"АР Крим, з дебютом у цій рубриці. Скоро ми тебе демілітаризуємо, повернемо і ти знову станеш українською перлиною", - додали українські військові.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.

До слова, всі подробиці сьогоднішнього інциденту - в матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниОлексій АрестовичВійна Росії проти України