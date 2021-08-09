Арестович розповів, коли розглянуть перенесення засідань ТКГ з Мінська

За його словами, Росія намагається показати, що вона нібито не є стороною конфлікту. Зустріч української делегації з представниками незаконних збройних формувань виключена, додав він.

Формат очних зустрічей передбачений мінськими домовленостями, проте в умовах коронавірусу це неможливо. Адже за правилами, які нагадав Арестович, після приїзду з РФ та Індії всі громадяни повинні проходити 14-денну самоізоляцію.

Що ж стосується зустрічей ТКГ, коли будуть зняті карантинні обмеження, перш за все, буде розглядатися питання про нове місце їх проведення.

"Чи зможе Мінськ утримати статус посередника - це вже дуже велике питання, враховуючи, що ми не визнали Лукашенка законно обраним президентом Білорусі і відмовили йому в праві представляти білоруський народ. Тому мова, з досить великою часткою ймовірності, піде про перенесення переговорів з Мінська. А це ще одна дуже довга процедура", - сказав Арестович.