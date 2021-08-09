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Арестович розповів, коли розглянуть перенесення засідань ТКГ з Мінська

Автор: Анастасія Рокитна

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що після зняття карантинних обмежень, першим буде розглядатися питання перенесення засідань ТКГ з Мінська. Переговори потрібні Росії для продовження спроб нав'язати Україні діалог з так званими представниками ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова Арестовича в ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, Росія намагається показати, що вона нібито не є стороною конфлікту. Зустріч української делегації з представниками незаконних збройних формувань виключена, додав він.

Формат очних зустрічей передбачений мінськими домовленостями, проте в умовах коронавірусу це неможливо. Адже за правилами, які нагадав Арестович, після приїзду з РФ та Індії всі громадяни повинні проходити 14-денну самоізоляцію.

Що ж стосується зустрічей ТКГ, коли будуть зняті карантинні обмеження, перш за все, буде розглядатися питання про нове місце їх проведення.

"Чи зможе Мінськ утримати статус посередника - це вже дуже велике питання, враховуючи, що ми не визнали Лукашенка законно обраним президентом Білорусі і відмовили йому в праві представляти білоруський народ. Тому мова, з досить великою часткою ймовірності, піде про перенесення переговорів з Мінська. А це ще одна дуже довга процедура", - сказав Арестович.

Нагадаємо, Росія виступає за повернення очного засідання ТКГ у Мінську.

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