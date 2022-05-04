Арестович про "прорив" окупантів на "Азовсталь": потрібне офіційне підтвердження Міноборони

Інформація про нібито прорив російських військ на територію заводу “Азовсталь” вимагає офіційного підтвердження від Міністерства оборони України. До заяв офіційних осіб не можна робити передчасних висновків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі 24 каналу.

“По-перше, дуже багато вкидів. По-друге, дуже багато емоцій. Тобто незрозуміло, хто що сказав, а потім підхопили й понесли. Дочекаймося офіційних повідомлень, бо вони багато разів перевірені. Міноборони дуже детально все перевіряє, щоб не вводити людей в оману”, - розповів радник голови ОП.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, у ЗМІ з'явилися повідомлення, що росіяни прорвалися на територію заводу "Азовсталь", що є головною метою окупантів у Маріуполі. Нині там точаться важкі бої. Зв'язків із українськими бійцями немає.

Також українські військові, які перебувають на території маріупольського заводу "Азовсталь", сьогодні не вийшли на зв'язок із мером міста. Вчора вони ще спілкувалися.

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