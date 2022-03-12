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Арестович: ми перемололи третину їх військ, противник намагається зішкрібати резерви

Автор: Наталія Юрченко

Збройні сили Україні з початку війни знищили понад третину військ ворога. Проте Росія збирає резерви, щоб знову направити їх в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Олексія Арестовича під час телемарафону.

"Понад 90 БТГ противник застосував з початку 24 лютого. Понад 30 з них знищені або виведені з ладу, тобто втратили боєздатність. Ми перемололи третину війська противника. Зараз противник намагається зішкрібати резерви з "миротворців" на Кавказі, з Криму, Абхазії, з так званих "ЛДНР". Він намагається створити угрупування до 20 тисяч осіб і за пару тижнів кинути їх знову на фронт, щоб переломити ситуацію. Але ми розуміємо, якщо ми перемололи третину їх військ, то ця "змазка для штика" взагалі небоєздатна", - заявив Арестович.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку війни загинули понад 12 тисяч російських окупантів.

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