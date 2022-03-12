Більше 12 тисяч чоловік і 2 тисячі одиниць техніки: у Генштабі розповіли про втрати військ РФ
Фото: російські окупанти вже втратили понад 12 тисяч осіб і 2 тисячі одиниць техніки (Getty Images)
У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військ на 17 день війни. Так, понад 12 тисяч окупантів загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали:
- особового складу-понад 12 тисяч осіб,
- танків-362,
- бойових броньованих машин-1205,
- артилерійських систем-1235,
- РСЗВ ( реактивна система залпового вогню) - 62,
- засоби ППО-33,
- літаків-58,
- вертольотів-83,
- автомобільної техніки-585,
- легкі швидкісні катери-3,
- цистерн з ПММ-60,
- безпілотники оперативно-тактичного рівня-7.
При цьому в Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.
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