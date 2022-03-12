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Більше 12 тисяч чоловік і 2 тисячі одиниць техніки: у Генштабі розповіли про втрати військ РФ

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Київ, Субота 12 березня 2022 10:19
Більше 12 тисяч чоловік і 2 тисячі одиниць техніки: у Генштабі розповіли про втрати військ РФ Фото: російські окупанти вже втратили понад 12 тисяч осіб і 2 тисячі одиниць техніки (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військ на 17 день війни. Так, понад 12 тисяч окупантів загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали:

  • особового складу-понад 12 тисяч осіб,
  • танків-362,
  • бойових броньованих машин-1205,
  • артилерійських систем-1235,
  • РСЗВ ( реактивна система залпового вогню) - 62,
  • засоби ППО-33,
  • літаків-58,
  • вертольотів-83,
  • автомобільної техніки-585,
  • легкі швидкісні катери-3,
  • цистерн з ПММ-60,
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня-7.

При цьому в Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.

Війна Росії проти України триває 17-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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