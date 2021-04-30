Арестович про "великоднє перемир'я" на Донбасі: шанси практично відсутні

На сьогодні шанси на так зване "великоднє перемир'я" на Донбасі практично відсутні. Російська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) замість того, щоб погодити режим "тиші", намагається легітимізувати окупаційну владу.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Це головна і перша умова, прописана у всіх угодах, починаючи з 2014 року", - додав він.

За його словами, позиція української сторони - мають перестати гинути люди.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що російський проект угоди про повернення до режиму припинення вогню маютьвзяти за основу. Але українська сторона вже відправила свої зауваження і доповнення.

Сторони намагаються погодити контроль режиму припинення вогню. Зокрема, те, як будуть розслідуватися можливі порушення.

Раніше Арестович заявляв, що російський представник в ТКГ підтвердив, що представники "республік" не є суб'єктами переговорного процесу.