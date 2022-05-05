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Арестович назвав три ключові напрямки, на яких будуть вестися бої найближчими днями

Олексій Арестович (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що найближчими днями бойові дії розгортатимуться на Криворізькому та Запорізькому напрямках, а також у зоні ООС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Олексія Арестовича.

"У наступні кілька днів слід очікувати інтенсифікацію бойових дій на ключових напрямках: Криворізькому, Запорізькому та в зоні ООС. Вони спробують дотиснути хоч якусь "перемогу" до 9 травня", - заявив радник голови офісу президента.

Нагадаємо, як розповіли раніше в Міноборони, російські окупанти здійснюють перегрупування і посилення своїх військ. Таким чином, ворог намагається прискорити темпи наступу на сході України.

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