Арестович про Лисичанськ: росіян у центрі немає, все вирішиться протягом доби-двох

"Немає їх в центрі Лисичанська, вони не взяли його під контроль, вони на південних околицях Лисичанська. Намагаються вести бої, потрапляють під роздачу наших військ", - зазначив він.

За його словами, противнику вперше вдалося невеликими силами форсувати Сіверський Донець з півночі і опинитися в Привіллі на північно-західній околиці Лисичанська.

"Таким чином, ситуація дійсно стала загрозливою, вирішиться вона протягом доби-двох, стане зрозуміло, що там і до чого", - додав Арестович і уточнив, що розв'язка буде ясною вже до понеділка, 4 липня.

Він також додав, що в разі захоплення міста російські війська будуть просуватися звуженим фронтом зі збільшеною щільністю військ.

Зазначимо, сьогодні російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Лисичанськ нібито вже повністю окуповано.