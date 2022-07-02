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Арестович про Лисичанськ: росіян у центрі немає, все вирішиться протягом доби-двох

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Станом на вечір 2 липня 2022 року російські війська не захопили Лисичанськ (Луганська область). Але ситуація вирішиться протягом найближчих днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Немає їх в центрі Лисичанська, вони не взяли його під контроль, вони на південних околицях Лисичанська. Намагаються вести бої, потрапляють під роздачу наших військ", - зазначив він.

За його словами, противнику вперше вдалося невеликими силами форсувати Сіверський Донець з півночі і опинитися в Привіллі на північно-західній околиці Лисичанська.

"Таким чином, ситуація дійсно стала загрозливою, вирішиться вона протягом доби-двох, стане зрозуміло, що там і до чого", - додав Арестович і уточнив, що розв'язка буде ясною вже до понеділка, 4 липня.

Він також додав, що в разі захоплення міста російські війська будуть просуватися звуженим фронтом зі збільшеною щільністю військ.

Зазначимо, сьогодні російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Лисичанськ нібито вже повністю окуповано.

Нагадаємо, раніше в Національній гвардії України заявили, що бої йдуть тільки на околицях Лисичанська.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що на сьогодні немає загрози оточення цього міста.

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