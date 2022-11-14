ua ru
Пн, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Арестович о Кинбурнской косе: Николаевская область вдруг стала свободной

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 ноября 2022 22:59
Арестович о Кинбурнской косе: Николаевская область вдруг стала свободной Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

На Кинбурнской косе располагались российская артиллерия, а также силы РЭБ, но теперь они все уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Злые языки утверждают, что там (на Кинбурнской косе - ред.) были российские силы РЭБ, артиллерия и немного охраняющих их десантников. Так вот, их нет. Их больше нет. Какие-то прикольные пацаны там (вместо них - ред.)", - отметил Арестович.

По его словам, с Кинбурнской косы россияне вели огонь по Очакову, а также "обижали" центр морских операций.

"А потом "бац" и с ними что-то случилось. Николаевская область вдруг стала свободной. Живых там не осталось", - добавил советник Офиса президента.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Арестович рассказал о трофеях ВСУ под Херсоном.

Также раньше мы писали, что Алексей Арестович заявил, что когда Вооруженные силы Украины будут освобождать левый берег Днепра, они не будут атаковать "в лоб".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Арестович Вторжение России в Украину Херсонская область ВСУ
NEWS
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
DAILY
Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине