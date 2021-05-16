Арестович анонсував скасування штрафів за в'їзд із ОРДЛО через Росію

За словами спікера, окупанти блокують КПВВ на підконтрольній їм території, і українці змушені їхати на підконтрольну Україні територію через Росію.

"Згідно з чинним українським законодавством громадяни, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки в ОРДЛО, штрафуються. Віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков працює над цією проблемою. Він вважає ситуацію неприпустимою", - зазначив Арестович.

Він повідомив, що питав у віце-прем'єра, коли ця проблема буде вирішена.

"Він сподівається, що влітку ця ситуація буде вирішена", - додав спікер української делегації в ТКГ.

Арестович підкреслив, що зняття цієї заборони доводиться погоджувати більш ніж із 10 відомствами.