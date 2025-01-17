Арестованный президент Южной Кореи не явился на второй допрос

Арестованный президент Южной Кореи Юн Сок Ель отказался от участия во втором допросе следователями. Это усложняет расследование против него по обвинению в мятеже из-за попытки ввести в стране военное положение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Официальный представитель Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), который ведет уголовное расследование, сообщил, что до сих пор Юн отказывался разговаривать со следователями, которые подготовили анкету на более чем 200 страницах.
Допрос президента должен был возобновиться в 14:00 (05:00 по Гринвичу) в четверг, 16 января, но сторона защиты сообщила, что он не будет присутствовать.
Один из адвокатов главы государства Юн Каб Кюн причиной отказа от допроса назвал проблемы политика со здоровьем и добавил, что дальнейшие допросы бессмысленны, не уточняя деталей.
Адвокаты Юна считают ордер на арест незаконным. По их версии, он был выдан судом в неправильной юрисдикции, а созданная для его расследования группа, не имела на это законного мандата.
В четверг команда адвокатов президента подала в прокуратуру жалобу на ордер на арест против руководителя CIO и некоторых сотрудников полиции.
Адвокаты Юна отрицают, что он был организатором восстания - преступления, которое в Южной Корее карается пожизненным заключением или даже формально смертной казнью.
Последняя казнь в Южной Корее была исполнена в 1997 году по обвинению в убийстве.
3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Йоль объявил в стране военное положение. Причиной стало желание ограничить деятельность оппозиции и ввести цензуру в СМИ.
Однако правительство и парламент обязали главу государства отменить особый режим. Юн извинился за то, что принял такое решение. В целом военное положение длилось около 6 часов.
14 декабря парламент Республики Корея объявил импичмент президенту Юну и отстранил его от исполнения обязанностей.
В среду, 15 января, правоохранители со второй попытки проникли в особняк президента и арестовали его.
Юна допросили и поместили в Сеульский центр содержания под стражей.
У властей есть 48 часов, чтобы допросить президента, после чего они должны освободить его или получить ордер на задержание на срок до 20 дней. Впрочем, отсчет времени приостановился, поскольку адвокаты Юна обратились в суд с просьбой пересмотреть законность ареста.
Отказ главы государства сотрудничать со следствием появился в то время, когда Конституционный суд провел второе слушание по делу об импичменте, чтобы определить, отстранить ли его навсегда или восстановить его президентские полномочия.
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