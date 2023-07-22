Арест Гиркина показал смену баланса сил между "башнями" Кремля, - ISW
Арест в РФ бывшего главаря боевиков-"ДНРовцев" Игоря Гиркина (Стрелкова) может быть публичным проявлением смещения баланса сил между кремлевскими группировками, причем в ущерб спецслужбам.
К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Эксперты обращают внимание на связь этого военного преступника с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ, и его службу на нее.
Арест Гиркина
Российский Следственный комитет арестовал Гиркина 21 июля, и он будет находиться под стражей до 18 сентября по экстремистской поправке (обвинение в экстремизме).
Жена террориста Мирослава Регинская сообщила, что представители Следкома РФ задержали Гиркина у него дома в Москве. Сам экс-"ДНРовец" безуспешно пытался доказать в суде, что он не представляет большой опасности относительно бегства из-за приговора Гаагского трибунала (по делу о сбитии рейса MH17), но суд сослался на дурную славу Гиркина и "связи в правоохранительных органах" в качестве причин его немедленного заключения.
Адвокат Гиркина Александр Молохов утверждал, что российские правоохранительные органы преследуют того за сообщения в Telegram от 25 мая, в которых, как сообщается, говорилось о невыплатах военнослужащим РФ 105-го и 107-го воздушно-десантных полков.
Судебные документы, однако, указывают на то, что российские власти возбудили дело против Гиркина 18 июля - в день, когда он опубликовал несколько резких критических замечаний в адрес российского диктатора Владимира Путина.
Критика Путина, "вагнеровцев" и конфликт с "патриотами"
При этом, обращают внимание аналитики ISW, Гиркин часто критиковал Путина и до 18 июля, однако его прошлые критические замечания не привели к аресту.
Члены возглавляемого Гиркиным "Клуба разгневанных патриотов" собрались на небольшую акцию протеста перед зданием суда с требованием его освобождения. Некоторые источники утверждали, что арест террориста и блогера последовал за его конфликтом с другим членом "Клуба разгневанных патриотов" по поводу ЧВК "Вагнера".
Другие источники предположили, что жалобы "вагнеровцев" на Гиркина могли спровоцировать его арест. Один источник утверждал, что арест связан с преследованием российских властей "патриотов", считающихся нелояльными Путину.
ФСБ и Гиркин
Также в отчете говорится о том, что арест Гиркина следует за другими уголовными обвинениями против ультранационалистов, в прошлом связанных с российскими службами безопасности, и "указывает на то, что неизвестные российские официальные лица могут преследовать видных ультранационалистов, которые регулярно раскрывают инсайдерскую информацию о Кремле".
В ISW считают, что Гиркин, вероятно, пользуется поддержкой неизвестного чиновника из силовых органов - возможно, из ФСБ, - который продвигал свои интересы, используя этого террориста в качестве "канала для раскрытия избранной информации российскому ультранационалистическому интернет-сообществу".
Ключевые выводы:
- Российские инсайдерские источники утверждали, что арест Гиркина является частью усилий администрации президента РФ по подавлению избранных высокопоставленных ультранационалистов после вооруженного восстания основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина 24 июня.
- Восстание "вагнеровцев", вероятно, изменило баланс сил в Кремле, потенциально лишив некоторых покровителей, в том числе покровителя Гиркина, благосклонности Путина и, следовательно, части их власти.
- РФ наносила ракетные и беспилотные удары по югу Украины четвертую ночь 21 июля после выхода России из Черноморской зерновой инициативы.
- Кремль, похоже, пытается смягчить заявление Минобороны РФ от 19 июля о том, что гражданские корабли в Черном море рассматриваются как "законные военные цели".
- РФ маневрирует, чтобы сохранить за собой возможность изменить действующее соглашение, а не вести переговоры о совершенно новом, поскольку она стремится добиться широких уступок от Запада.
- Российский диктатор Владимир Путин продолжал попытки посеять разногласия внутри НАТО и между Украиной и НАТО, которые, вероятно, были направлены на поддержку усилий Кремля по Черноморской зерновой инициативе и подрыв долгосрочной поддержки Украины Западом.
- ВСУ 21 июля продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта, на некоторых участках добились успехов.
- Источники сторонников "вагнеровцев" продолжают выражать лояльность основателю этой ЧВК Евгению Пригожину, поскольку будущее группировки и роль Пригожина в организации остаются неясными.
- Советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бонн, вероятно, имел в виду технологии двойного назначения и нелетальную помощь, когда 21 июля говорил об оборудовании, поставленном Китаем в РФ.
- Российский блогер, связанный с Воздушно-десантными войсками РФ, заявил, что недавние слухи об увольнении командира 7-й гвардейской горной дивизии ВДВ генерал-майора Александра Корнева являются ложными.
- Войска РФ вели наступательные действия в районах Купянск, Кременная, Бахмут и на линии Авдеевка - Донецк, и по сообщениям, продвинулись в районах Купянска и Кременной.
- ВСУ вели контрнаступательные действия в районе Бахмута, на рубеже Купянск - Сватово - Кременная и Авдеевка - Донецк, продвигались в районе Бахмута.
- Войска РФ провели ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой области, западной части Донецка и восточной части Запорожской области, а также к югу от Орехова и, как сообщается, продвинулись к югу от Орехова.
- Украинские силы вели контрнаступательные операции на участке на западе Донецкой области - востоке Запорожской области, и западе Запорожской области, а также добились успехов на участке запад Донецкой - восток Запорожской областей.
- Российские официальные лица объявили, что они внесут поправки в законопроект Государственной Думы, изначально направленный на постепенное повышение призывного возраста, с тем чтобы немедленно увеличить верхний возрастной предел для призывного цикла весной 2024 года.
- Российские оккупационные "власти" продолжают переселять украинских детей из оккупированных районов Украины в РФ.
- Источник, связанный с ЧВК "Вагнера", сообщил, что наемники временно переместили свою штаб-квартиру из Молькино Краснодарского края в Беларусь и что работа группировки по передаче боевого опыта белорусским военным идет полным ходом.
Задержание и дальнейший арест Гиркина
Напомним, 21 июля росСМИ начали писать о задержании террориста, бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина. Эту информацию подтвердила и его жена.
По словам женщины, в квартиру к Гиркину приехали представители Следственного комитета РФ, они провели задержание.
Причиной стали подозрения в экстремизме, его обвинили по ст. 282 УК РФ.
Позже суд в Москве принял решение арестовать бывшего главаря боевиков до 18 сентября. Гиркин просил другую меру пресечения и жаловался на проблемы со здоровьем.
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, задержание Гиркина в РФ свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.
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