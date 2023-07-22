Арест Гиркина показал смену баланса сил между "башнями" Кремля, - ISW

Арест в РФ бывшего главаря боевиков-"ДНРовцев" Игоря Гиркина (Стрелкова) может быть публичным проявлением смещения баланса сил между кремлевскими группировками, причем в ущерб спецслужбам.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Эксперты обращают внимание на связь этого военного преступника с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ, и его службу на нее.

Арест Гиркина

Российский Следственный комитет арестовал Гиркина 21 июля, и он будет находиться под стражей до 18 сентября по экстремистской поправке (обвинение в экстремизме).

Жена террориста Мирослава Регинская сообщила, что представители Следкома РФ задержали Гиркина у него дома в Москве. Сам экс-"ДНРовец" безуспешно пытался доказать в суде, что он не представляет большой опасности относительно бегства из-за приговора Гаагского трибунала (по делу о сбитии рейса MH17), но суд сослался на дурную славу Гиркина и "связи в правоохранительных органах" в качестве причин его немедленного заключения.

Адвокат Гиркина Александр Молохов утверждал, что российские правоохранительные органы преследуют того за сообщения в Telegram от 25 мая, в которых, как сообщается, говорилось о невыплатах военнослужащим РФ 105-го и 107-го воздушно-десантных полков.

Судебные документы, однако, указывают на то, что российские власти возбудили дело против Гиркина 18 июля - в день, когда он опубликовал несколько резких критических замечаний в адрес российского диктатора Владимира Путина.

Критика Путина, "вагнеровцев" и конфликт с "патриотами"

При этом, обращают внимание аналитики ISW, Гиркин часто критиковал Путина и до 18 июля, однако его прошлые критические замечания не привели к аресту.

Члены возглавляемого Гиркиным "Клуба разгневанных патриотов" собрались на небольшую акцию протеста перед зданием суда с требованием его освобождения. Некоторые источники утверждали, что арест террориста и блогера последовал за его конфликтом с другим членом "Клуба разгневанных патриотов" по поводу ЧВК "Вагнера".

Другие источники предположили, что жалобы "вагнеровцев" на Гиркина могли спровоцировать его арест. Один источник утверждал, что арест связан с преследованием российских властей "патриотов", считающихся нелояльными Путину.

ФСБ и Гиркин

Также в отчете говорится о том, что арест Гиркина следует за другими уголовными обвинениями против ультранационалистов, в прошлом связанных с российскими службами безопасности, и "указывает на то, что неизвестные российские официальные лица могут преследовать видных ультранационалистов, которые регулярно раскрывают инсайдерскую информацию о Кремле".

В ISW считают, что Гиркин, вероятно, пользуется поддержкой неизвестного чиновника из силовых органов - возможно, из ФСБ, - который продвигал свои интересы, используя этого террориста в качестве "канала для раскрытия избранной информации российскому ультранационалистическому интернет-сообществу".

Ключевые выводы:

Российские инсайдерские источники утверждали, что арест Гиркина является частью усилий администрации президента РФ по подавлению избранных высокопоставленных ультранационалистов после вооруженного восстания основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина 24 июня.

Восстание "вагнеровцев", вероятно, изменило баланс сил в Кремле, потенциально лишив некоторых покровителей, в том числе покровителя Гиркина, благосклонности Путина и, следовательно, части их власти.

РФ наносила ракетные и беспилотные удары по югу Украины четвертую ночь 21 июля после выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

Кремль, похоже, пытается смягчить заявление Минобороны РФ от 19 июля о том, что гражданские корабли в Черном море рассматриваются как "законные военные цели".

РФ маневрирует, чтобы сохранить за собой возможность изменить действующее соглашение, а не вести переговоры о совершенно новом, поскольку она стремится добиться широких уступок от Запада.

Российский диктатор Владимир Путин продолжал попытки посеять разногласия внутри НАТО и между Украиной и НАТО, которые, вероятно, были направлены на поддержку усилий Кремля по Черноморской зерновой инициативе и подрыв долгосрочной поддержки Украины Западом.

ВСУ 21 июля продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта, на некоторых участках добились успехов.

Источники сторонников "вагнеровцев" продолжают выражать лояльность основателю этой ЧВК Евгению Пригожину, поскольку будущее группировки и роль Пригожина в организации остаются неясными.

Советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бонн, вероятно, имел в виду технологии двойного назначения и нелетальную помощь, когда 21 июля говорил об оборудовании, поставленном Китаем в РФ.

Российский блогер, связанный с Воздушно-десантными войсками РФ, заявил, что недавние слухи об увольнении командира 7-й гвардейской горной дивизии ВДВ генерал-майора Александра Корнева являются ложными.

Войска РФ вели наступательные действия в районах Купянск, Кременная, Бахмут и на линии Авдеевка - Донецк, и по сообщениям, продвинулись в районах Купянска и Кременной.

ВСУ вели контрнаступательные действия в районе Бахмута, на рубеже Купянск - Сватово - Кременная и Авдеевка - Донецк, продвигались в районе Бахмута.

Войска РФ провели ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой области, западной части Донецка и восточной части Запорожской области, а также к югу от Орехова и, как сообщается, продвинулись к югу от Орехова.

Украинские силы вели контрнаступательные операции на участке на западе Донецкой области - востоке Запорожской области, и западе Запорожской области, а также добились успехов на участке запад Донецкой - восток Запорожской областей.

Российские официальные лица объявили, что они внесут поправки в законопроект Государственной Думы, изначально направленный на постепенное повышение призывного возраста, с тем чтобы немедленно увеличить верхний возрастной предел для призывного цикла весной 2024 года.

Российские оккупационные "власти" продолжают переселять украинских детей из оккупированных районов Украины в РФ.

Источник, связанный с ЧВК "Вагнера", сообщил, что наемники временно переместили свою штаб-квартиру из Молькино Краснодарского края в Беларусь и что работа группировки по передаче боевого опыта белорусским военным идет полным ходом.

Задержание и дальнейший арест Гиркина

Напомним, 21 июля росСМИ начали писать о задержании террориста, бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина. Эту информацию подтвердила и его жена.

По словам женщины, в квартиру к Гиркину приехали представители Следственного комитета РФ, они провели задержание.

Причиной стали подозрения в экстремизме, его обвинили по ст. 282 УК РФ.

Позже суд в Москве принял решение арестовать бывшего главаря боевиков до 18 сентября. Гиркин просил другую меру пресечения и жаловался на проблемы со здоровьем.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, задержание Гиркина в РФ свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.