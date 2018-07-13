Арбітр матчу відкриття ЧС-2018 розсудить Францію і Хорватію в фіналі

Новини Чемпіонат світу з футболу 2018 13.07.2018 - 10:20
Фото: ФІФА оголосила арбітрів на медальні матчі (twitter.com/fifamedia)
Фото: ФІФА оголосила арбітрів на медальні матчі (twitter.com/fifamedia)

Матч за третє місце обслуговуватиме арбітр з Ірану

Бригада арбітрів на чолі з аргентинським суддею Нестором харчування буде обслуговувати фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії. Про це повідомляється на сторінці ФІФА в Twitter.

Фінал пройде в неділю, 15 липня, початок - о 18:00 за київським часом.

Допомагати харчування будуть судді на лініях Ернан Майдану і Хуан Белатті (обидва - Аргентіна), четвертий арбітр - Бйорн Кейперс, резервний асистент - Ервін Зейнстра (обидва - Нідерланди).

Для харчуватися цей матч стане п'ятим в якості головного арбітра на ЧС-2018. Раніше на турнірі 43-річний аргентинський рефері судив матч відкриття Росія - Саудівська Аравія (5: 0), також він працював на зустрічі групового етапу Мексика - Швеція (0: 3), на грі 1/8 фіналу Хорватія - Данія (1:1 , по пенальті 3:2) і на чвертьфінальному матчі Уругвай - Франція (0:2).

Матч за третє місце між збірними Бельгії та Англії буде обслуговувати бригада арбітрів на чолі з іранцем Аліреза фаганья. Допомагати йому будуть судді на лініях Реза Сохандан і Мохаммадреза Мансурі (обидва - Іран), четвертий арбітр - Маланг Дідхіу, резервний асистент - Джібріль Камара (обидва - Сенегал).

Збірна Хорватії здолала Англію і вперше вийшла в фінал чемпіонату світу Збірна Франції обіграла Бельгію і першою вийшла до фіналу ЧС-2018
Теги:  Франція,  ЧМ-2018,  Хорватия,  Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС