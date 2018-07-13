Арбітр матчу відкриття ЧС-2018 розсудить Францію і Хорватію в фіналі

Матч за третє місце обслуговуватиме арбітр з Ірану

Бригада арбітрів на чолі з аргентинським суддею Нестором харчування буде обслуговувати фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії. Про це повідомляється на сторінці ФІФА в Twitter.

Фінал пройде в неділю, 15 липня, початок - о 18:00 за київським часом.

Допомагати харчування будуть судді на лініях Ернан Майдану і Хуан Белатті (обидва - Аргентіна), четвертий арбітр - Бйорн Кейперс, резервний асистент - Ервін Зейнстра (обидва - Нідерланди).

Referee designations FWC 2018 Match 64: #FRA⁠#CRO⁠ ⁠⁠(15 July) FINAL



Referee: Nestor PITANA (ARG)

ASR 1: Hernan MAIDANA (ARG)

ASR 2: Juan P. BELATTI (ARG)

4th Off. Bjorn KUIPERS (NED)

Res.Ass.Erwin ZEINSTRA (NED)@FIFAWorldCup pic.twitter.com/iqJmgyxZPk — FIFA Media (@fifamedia) July 12, 2018

Для харчуватися цей матч стане п'ятим в якості головного арбітра на ЧС-2018. Раніше на турнірі 43-річний аргентинський рефері судив матч відкриття Росія - Саудівська Аравія (5: 0), також він працював на зустрічі групового етапу Мексика - Швеція (0: 3), на грі 1/8 фіналу Хорватія - Данія (1:1 , по пенальті 3:2) і на чвертьфінальному матчі Уругвай - Франція (0:2).

Матч за третє місце між збірними Бельгії та Англії буде обслуговувати бригада арбітрів на чолі з іранцем Аліреза фаганья. Допомагати йому будуть судді на лініях Реза Сохандан і Мохаммадреза Мансурі (обидва - Іран), четвертий арбітр - Маланг Дідхіу, резервний асистент - Джібріль Камара (обидва - Сенегал).