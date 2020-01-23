Арахамія: якби Зеленський підтримав звільнення Гончарука, у Раді б знайшлися голоси

Верховна рада могла б звільнити прем’єр-міністра Олексія Гончарука, якби президент Володимир Зеленський дав на це згоду. Про це сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Він зазначив, що після заяви Гончарука, яку він подав президенту, Арахамія спілкувався з прем'єром. Також з ним розмовляв спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

"Скажу так: якби президент погодив звільнення, а Гончарук би подав заяву до парламенту - голоси в залі знайшлись би", - сказав Арахамія.

Парламентарій підкреслив, що всі намагалися знайти нормальний шлях вирішення ситуації.

Нагадаємо, раніше глава уряду України Олексій Гончарук подав у відставку. Прем'єр написав заяву про відставку через скандал з прослуховуванням.

Так, в Офісі президента заявили, що глава держави Володимир Зеленський отримав заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

Як писало РБК-Україна, представник уряду у Верховній раді Олена Шуляк підкреслювала, що президент не буде підписувати заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, оскільки це питання має розглядати парламент.