Арахамія заявив, що керівницю МОЗ згодом замінять

Міністерство охорони здоров’я через кілька місяців може очолити депутат фракції "Слуга народу" та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький. Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давід Арахамія в ефірі телеканалу ZIK.

За словами Арахамії, чинна керівниця МОЗу Зоряна Скалецька стане заступницею міністра.

"На міністра планувався сам пан Радуцький. Але йому треба десь три місяці для того, щоб підготуватись, тому ми вирішили зробити такий перехідний період. Я думаю, що потім буде така ротація, що пан Радуцький стане міністром, а Зоряна піде заступником міністра", - заявив голова фракції.

Арахамія пояснив, що Радуцькому потрібний час, щоб "привести в порядок всі свої справи по бізнесу".

"Він же зараз народний депутат, він не має керувати бізнесом, але він повинен підготуватись до декларування. Тобто, є якісь там речі", - сказав Арахамія.

Раніше повідомлялося, що після парламентських виборів партія "Слуга народу" всерйоз розглядала кандидатуру власника клініки "Борис" Михайла Радуцького на пост міністра охорони здоров'я. Однак уже на початку серпня він зазначив, що не збирався очолювати МОЗ.

Нагадаємо, на першому засіданні Верховної ради України Зоряну Черненко призначили міністром охорони здоров'я.