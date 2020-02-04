Арахамія прокоментував можливість проведення виборів на Донбасі у жовтні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував можливість проведення місцевих виборів в ОРДЛО у жовтні цього року. Про це він сказав на телеканалі "Прямий".

За словами Арахамии, чіткої позиції з даного питання до теперішнього часу немає.

"Покищо позиції немає. Ну, точно не може бути. Якщо брати в чинному стані, і просто в чинному стані проводити вибори в ОРДЛО - не буде такої позиції в нашої фракції, це неможливо. Якщо будуть суттєві зміни… Як я ці зміни бачу? Наприклад, повне припинення вогню, відведення російських військ до початкового кордону, до Ростову. Якщо буде повністю підконтрольна ситуація українській владі. Тоді можна починати спілкуватись про це, а не проводити вибори. Тобто зараз зарано про це говорити", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, раніше представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Олексій Резніков заявляв, що Київ наполягатиме на перегляді мінських угод. Зокрема, зміни стосуються порядку виконання пунктів домовленостей.

Помічник президента України Андрій Єрмак сподівається, що на наступній зустрічі в нормандському форматі українська сторона зможе домовитися про проведення виборів на Донбасі разом з місцевими на всій території країни.