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Арахамія про відставки в Кабміні: готуються 3-4 кадрові заміни

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 15:59
Арахамія про відставки в Кабміні: готуються 3-4 кадрові заміни Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

У Кабінеті міністрів України можуть змінити трьох або чотирьох міністрів. На сьогодні тривають співбесіди з потенційними новими міністрами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в кулуарах Верховної ради.

"Планується три-чотири заміни кадрові, але ми не будемо їх анонсувати заздалегідь. Тому що це шкодить роботі того міністерства, про яке згадується", - зазначив Арахамія.

Він уточнив, що в Раді не хочуть підставляти міністрів, яким шукають заміну, оскільки вони фактично не зможуть виконувати свої обов'язки і "ніхто цього міністра не слухає". Він також підтвердив, що на сьогодні проводяться співбесіди з потенційними новими членами уряду.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що є міністри, які будуть змушені покинути пост в "добровільно-примусовому форматі".

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського".

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