Арахамія обговорив з членами конгресу США військову підтримку та загострення ситуації на Донбасі

Голова фракції подякував американським партнерам за військову підтримку. Партія "Слуга народу", зазначив Давид Арахамія, за допомогою парламентських та позапарламентських інструментів сприяють вдосконаленню оборонним закупівлям, реформі Укроборонпрому та СБУ.

Група сенаторів презентувала оновлений Акт на підтримку безпеки України, спрямований на фінансову та стратегічну підтримку нашої держави. Документ передбачає надання дозволу щорічного військового фінансування України на суму до 300 млн дол.

У документі також міститься заклик призначити спеціального посланника для України. Він стане сполучною ланкою між США та учасниками мирних перемовин у "нормандському форматі".

"Це логічний крок в комплексі заходів щодо укріплення співпраці між Україною та США. Наразі ми активно спілкуємося щодо ряду й інших питань, напрацьовуючи матеріали у сфері військової підтримки України з боку США, боротьби з корупцією та посилення санкційної політики стосовно РФ", - зазначив Арахамія.

У розмові з представниками Демократичної партії Девідом Прайсом і Стівом Коеном, а також представником Республіканської партії Дагом Ламборном очільник фракції "Слуга народу" обмінялися позиціями щодо посилення санкцій проти Росії.

Також обговорили координацію дій для зупинки будівництва "Північного потоку-2". За словами Давида Арахамії, обидві держави вважають цей проект небезпечним як для України, так і у цілому для Європи.

"Треба визначити можливі механізми, які не дадуть Росії завершити проект. Варто посилити санкції з боку США та залучити до цього ширше коло партнерів", - заявив він.

Під час спілкування з Метом Картрайтом, членом Ггрупи дружби з Україною та комітету з питань асигнувань, Давид Арахамія акцентував на загрозах через розповсюдження COVID-19 в наших державах. Конгресмен ознайомив з американським досвідом боротьби з пандемією, зокрема особливостями обмежувальних заходів в умовах пандемії у США.

Зі свого боку, Арахамія наголосив, що для України більш прийнятною є практика запровадження "червоних зон" в регіонах. Такі обмеження допомагають мінімізувати втрати для нашої економіки.

"В Україні немає комендантської години та правового режиму надзвичайного стану. У нас набагато ліберальніші обмеження, які встановлюються саме на регіональному рівні", - зазначив Давид Арахамія.

Під час онлайн-зустрічей сторони домовилися регулярно проводити такі спілкування, що сприятиме створенню єдиного двопартійного фронту підтримки України. Свідченням дружніх стосунків законодавчих органів двох держав стане візит конгресменів до України у серпні на 30-ту річницю незалежності України. На таке запрошення голови фракції "Слуга народу" законодавці США вже дали попередню згоду.