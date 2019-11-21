Арахамія: Іванісов має скласти депутатський мандат

Нардеп від "Слуги народу" Роман Іванісов після публікації вироку і указу про помилування за зґвалтування повинен добровільно скласти мандат. Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова фракції Давид Арахамія.

За його словами, оприлюднені юристом Андрієм Портновим документи виглядають справжніми.

"Зараз немає сумнівів, що ця інформація вірна. Тому що вона йде з декількох ЗМІ. Якщо вона вірна, то будемо наполягати .. будемо на нього чинити якийсь громадський тиск. Законного механізму немає, щоб він склав мандат. Але думка всіх однопартійців - він повинен здати мандат", - заявив Арахамія.

Він також додав, що той факт, що в 1996 році президент України Леонід Кучма вже через кілька місяців після вироку помилував Іванісова, не вплине на рішення фракції про виключення його.

"Це жодним чином не вплине. З фракції ми його точно виключаємо. Тут не може бути жодних додаткових умов", - зазначив Арахамія.

Відповідаючи на питання, чи пройдуть додаткові перевірки нардепів "Слуги народу" через ситуацію з Іванісовим, він пояснив, що не знає дієвих способів це зробити.

"Ми запитували інформацію про довідки по реєстрам. В реєстрах, якщо перевірити, ніяк ці дані не відображено...А яким чином перевіряти депутатів? Який може бути засіб перевірки? Я просто не знаю, яким чином цю інформацію отримали. Ми можемо перевіряти тільки тими можливостями, які у нас є. А ці можливості - перевірка реєстрів", - додав глава фракції.

Нагадаємо, на тлі скандалу Іванісов сам вийшов з "Слуги народу" після звинувачень у судимості. За його словами, він пішов на такий крок, щоб не ставити під удар репутацію всієї фракції. За офіційними даними, в 1990-х він був засуджений за зґвалтування.

Напередодні в Генпрокуратурі не могли підтвердити, що судимість нардепа за згвалтування погашена.