RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Аптеки Австрії безкоштовно видаватимуть експрес-тести на COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

Австрія розпочала видачу безкоштовних експрес-тестів на коронавірус в аптеках. Громадяни зможуть отримати 5 безкоштовних експрес-тестів на COVID-19.

Про це повідомляє австрійське агентство Kurier.

Сьогодні почалася доставка в австрійські аптеки безкоштовних експрес-тестів, поки що доступні комплекти на 500-600 тисяч громадян. Забезпечувати населення експрес-тестами планують поступово і очікується, що до середини березня їх буде набагато більше.

Отримати безкоштовні експрес-тести зможуть люди старші 15 років, які мають електронну медичну карту. Поступово в країні з'явиться можливість запропонувати такі тести всім громадянам, тому влада закликає не штурмувати аптеки в перший же день.

Нагадаємо, у січні Австрія посилила правила в'їзду в країну. Всі, хто прямує в Австрію, перед перетином кордону повинні пройти електронну реєстрацію.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці січня в Австрії протестували через посилення карантину. Силовики проводили затримання учасників протесту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України тестыАвстріяаптекиКоронавірус
Читайте також
Велика Британія обговорить з ЄС створення COVID-паспортів
Перша в Італії: Сардинію внесли в "білу зону" карантину
Прогноз погоди