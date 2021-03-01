Аптеки Австрії безкоштовно видаватимуть експрес-тести на COVID-19

Австрія розпочала видачу безкоштовних експрес-тестів на коронавірус в аптеках. Громадяни зможуть отримати 5 безкоштовних експрес-тестів на COVID-19.
Сьогодні почалася доставка в австрійські аптеки безкоштовних експрес-тестів, поки що доступні комплекти на 500-600 тисяч громадян. Забезпечувати населення експрес-тестами планують поступово і очікується, що до середини березня їх буде набагато більше.
Отримати безкоштовні експрес-тести зможуть люди старші 15 років, які мають електронну медичну карту. Поступово в країні з'явиться можливість запропонувати такі тести всім громадянам, тому влада закликає не штурмувати аптеки в перший же день.
Нагадаємо, у січні Австрія посилила правила в'їзду в країну. Всі, хто прямує в Австрію, перед перетином кордону повинні пройти електронну реєстрацію.
Також РБК-Україна писало, що наприкінці січня в Австрії протестували через посилення карантину. Силовики проводили затримання учасників протесту.