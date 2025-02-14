Аптекам ограничили торговую наценку на лекарства: что будет с ценами

Шмыгаль заявил, что правительство во исполнение решения СНБО одобряет меры для удешевления лекарств.

"Речь идет об ограничении максимальной торговой наценки для аптек - не более 35% для безрецептурных препаратов и регрессивной шкале для рецептурных. Поставщики смогут добавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата", - рассказал премьер.

По его словам одновременно правительство будет усиливать контроль за наличием лекарственных средств в больницах. "Пациенты должны получать лекарства в больницах бесплатно. Государство за это платит в рамках программы медицинских гарантий", - добавил он.

Шмыгаль сказал, что "цены на лекарства, которые за последние три года существенно выросли, уже в марте будут снижены".

"По инициативе президента Украины Владимира Зеленского во время заседания СНБО были утверждены меры, реализация которых позволит снизить цены на лекарства для наших граждан. В частности, украинские производители снизят отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарств на 30% уже с 1 марта", - рассказал а

Инициатива Зеленского

Напомним, Зеленский считает, что цены на лекарства в Украине "абсолютно неадекватные". По его мнению, аптечные сети и производители должны предоставить более комфортные условия покупателям.

Президент провел на эту тему совещание с представителями правительства, а затем - заседание СНБО, на котором было принято решение по лекарствам.

Затем Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 12 февраля по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев.

Согласно указу, правительство должно с 1 марта 2025 года ограничить:

до 10% предельные снабженческо-сбытовые надбавки, начисляемые дистрибьюторами лекарственных средств к оптово-отпускным ценам на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства,

до 10% регрессивные предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все рецептурные лекарственные средства,

до 35% предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все безрецептурные лекарственные средства.

В то же время данные Госстата свидетельствуют об умеренном росте цен на лекарства, который несущественно превышает уровень общей инфляции.

По итогам 2024 года Госстат зафиксировал такой рост цен в Украине: