Квітневий локдаун сильно вдарив по роздрібній торгівлі в Україні

Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у квітні 2021 року у порівнянні з березнем впав на 6,5%. Водночас у порівнянні з квітнем минулого року зафіксовано зростання на 34,3%.

Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-квітень 2021 року у порівнянні з 2020 роком спостерігалося в Чернівецькій (на 26,9%), Тернопільській (на 25,2%) та Закарпатській (на 22,1%) областях.

За даними статистичного відомства, в січні-квітні 2021 року обсяг фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 14,0%.

Нагадаємо, у 2020 році частка продажу підприємствами роздрібна торгівля товарів, які вироблені на території України, зросла до 53,4%. У 2019 році частка місцевих товарів становила 52,4%, у 2018 році - 53,2%, у 2017 році - 52,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні за 2020 рік зріс на 8,4%.

Відзначимо, у вересні 2020 року українці найчастіше воліли купувати продукти харчування у торгових точках трьох видів: супермаркетах (57%), на ринках (46%) і в невеликих магазинах "біля дому" (41%).