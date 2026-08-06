iPhone 18 Pro могут подорожать ещё до начала продаж: причина не в Apple

Как отмечает Калпан, главный производитель чипов для Apple - компания TSMC - сейчас имеет на складах изготовленных процессоров A20 Pro на сумму более одного миллиарда долларов США.

Проблема состоит в том, что для новейших ARM-процессоров просто нет достаточного количества чипов оперативной памяти DRAM.

Почему возник дефицит?

Поиск необходимых объемов оперативной памяти для миллионов новых смартфонов оказался сложной задачей по нескольким причинам:

Изменение приоритетов производителей: крупнейшие поставщики памяти (SK Hynix, Micron и Samsung) переориентируют свои мощности на выпуск серверной оперативной памяти, поскольку этот сегмент более прибыльней, чем потребительский рынок.

Неудачные переговоры: попытки Apple привлечь китайского производителя CXMT как дополнительного поставщика не дали результатов из-за разногласий по ценовой политике.

Воздействие на другие продукты: общий кризис поставок DRAM уже повлиял на доступность других устройств компании, линейки которых столкнулись с задержками отгрузок.

Что ждет пользователей?

Поскольку до предполагаемого мероприятия остается немного времени, недостаток компонентов поставит Apple перед выбором.

Производитель будет вынужден либо сместить фактические сроки начала продаж на более поздний срок, либо запустить устройства в обращение с очень ограниченными объемами партий в первые месяцы после анонса.

Техногиганты все больше сосредотачиваются на производстве серверной памяти, поскольку она более прибыльна, чем DRAM для потребительского рынка.

Дефицит DRAM уже привел к тому, что MacBook Air больше недоступен для быстрой покупки.

Для смягчения последствий компания пытается срочно найти новых поставщиков памяти в Китае, поднимает цены на несколько сотен долларов и перенаправляет покупателей на базовые 14-дюймовые MacBook Pro