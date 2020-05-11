Apple запустила глобальний конкурс для студентів

Американська компанія Apple з нагоди щорічної конференції WWDC, присвяченій розробникам, яка на цей раз буде проводитися в Інтернеті, пропонує студентам самостійно створити додаток за нагороду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Нагорода символічна - колекційна куртка в кольорах Apple. Для участі в так званому Swift Student Challenge студенти повинні створити програму мовою програмування Swift, розробкою якого займається Apple. Зареєструватися та подати свій проект потрібно до 18 травня.

Як повідомили в компанії, кожен може взяти участь у Swift Student Challenge. Кандидатам пропонується використовувати додаток Swift Playgrounds, доступний на iPad, який навчає коду за допомогою спеціального інтерфейсу. Користувач зокрема, може бачити в реальному часі ефекти своїх рядків коду.

Зазначається, що 350 молодих переможців будуть оцінюватися не за складністю їх заявки, а за її актуальністю та креативністю. При цьому проект повинен бути особистим - групові проекти не приймаються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple збирається провести конференцію для розробників WWDC 2020 в онлайн-форматі 22 червня. На конференції можуть показати оновлену iOS 14, tvOS 14, watchOS 7, macOS 10.16, а також iPadOS.

Раніше Apple представила оновлений MacBook Pro 13. Ноутбук отримав Touch Bar, сканер відбитків Touch ID кнопці включення та окрему клавішу Esc.