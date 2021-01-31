Apple випустить iPhone 13 з підекранним сканером відбитків пальців, - WSJ

Американська компанія Apple може випустити iPhone 13 зі сканером відбитків пальців, який буде розміщуватися під екраном. Такий метод розблокування стане альтернативою Face ID.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на інформацію від інсайдерів

Повідомляється, що цей сканер стане альтернативою біометричному методу розблокування iPhone - Face ID, датчик якого знаходиться в так званій "чолки" в останніх моделях.

WSJ пише, що використовувати Face ID не завжди зручно, наприклад, якщо людина носить медичну маску під час пандемії. Колишній співробітник Apple на умовах анонімності розповів, що компанія працює над оптичними сенсорами, які будуть зчитувати відбиток пальця.

Про наявність такого сканера в iPhone 13 говорив і відомий аналітик Мін-Чі Куо. Передбачається, що цей смартфон представлять вже в 2022 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple перенесла випуск нового покоління смартфонів iPhone 13 на 2022 рік. У 2021 році компанія випустить смартфони серії iPhone 12s.

Також раніше Apple заявила про можливу небезпеку, яку можуть представляти iPhone 12.