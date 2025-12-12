Apple выпустит 4 новых iPhone в 2026 году: когда ждать первую модель

Apple, вероятно, завершила анонсы новых устройств в этом году, но уже готовит несколько премьер на 2026 год, включая четыре новые модели iPhone - одна из которых должна выйти совсем скоро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Первая новинка Apple 2026 года может появиться в продаже уже в начале года. Это iPhone 17e - наследник iPhone 16e и последний член семейства iPhone 17.
Ожидается, что новинка получит несколько улучшений по сравнению с предшественником:
Основные ограничения по сравнению с базовым iPhone 17: одна задняя камера, дисплей без ProMotion и функции always-on, отсутствие Camera Control.
Однако при ожидаемой цене 599 долларов iPhone 17e может стать привлекательным выбором для тех, кто ищет недорогой апгрейд.
Флагманские модели iPhone 18 Pro и Pro Max выйдут осенью 2026 года, вероятно, в сентябре.
Новые устройства будут развивать достижения, которые сделали iPhone 17 Pro популярным:
Резких изменений ожидать не стоит, но с учетом успеха iPhone 17 Pro новые флагманы тоже могут стать популярными.
После долгих слухов первый складной iPhone появится осенью 2026 года.
Ожидается, что iPhone Fold / Ultra будет стоить от 2 000 долларов и выше. Устройство будет напоминать iPhone Air с ультратонкой титановой рамкой.
Обычно осенью вместе с Pro-моделями выходит базовый iPhone, но слухи говорят, что iPhone 18 будет отложен до начала 2027 года.
Таким образом, осенью 2026 года Apple выпустит только топовые модели iPhone 18, а весной 2027 года выйдут более доступные iPhone 18, iPhone 18e и, возможно, iPhone Air 2.
