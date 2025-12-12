Apple выпустит 4 новых iPhone в 2026 году: когда ждать первую модель

iPhone 17e

Первая новинка Apple 2026 года может появиться в продаже уже в начале года. Это iPhone 17e - наследник iPhone 16e и последний член семейства iPhone 17.

Ожидается, что новинка получит несколько улучшений по сравнению с предшественником:

чип A19 вместо A18

Dynamic Island вместо привычного выреза

фронтальная камера с Center Stage

более тонкие рамки для современного дизайна.

Основные ограничения по сравнению с базовым iPhone 17: одна задняя камера, дисплей без ProMotion и функции always-on, отсутствие Camera Control.

Однако при ожидаемой цене 599 долларов iPhone 17e может стать привлекательным выбором для тех, кто ищет недорогой апгрейд.

iPhone 17e может появиться в продаже уже в начале года (иллюстративное фото: 9toMac)

iPhone 18 Pro и Pro Max

Флагманские модели iPhone 18 Pro и Pro Max выйдут осенью 2026 года, вероятно, в сентябре.

Новые устройства будут развивать достижения, которые сделали iPhone 17 Pro популярным:

еще более емкие батареи

чип A20 Pro на базе 2-нм технологии

уменьшенный Dynamic Island (возможно, просто отверстие под камеру)

Face ID под дисплеем

более аккуратный вырез на задней панели

камера с переменной диафрагмой

модем C2 для мобильной связи.

Резких изменений ожидать не стоит, но с учетом успеха iPhone 17 Pro новые флагманы тоже могут стать популярными.

iPhone 18 Pro и Pro Max выйдут осенью 2026 года (иллюстративное фото: 9toMac)

iPhone Fold / iPhone Ultra

После долгих слухов первый складной iPhone появится осенью 2026 года.

Ожидается, что iPhone Fold / Ultra будет стоить от 2 000 долларов и выше. Устройство будет напоминать iPhone Air с ультратонкой титановой рамкой.

Внутренний дисплей - около 7,6 дюйма, внешний - 5,4 дюйма

книжный механизм складывания без складки на экране

самая большая батарея среди iPhone

чип A20 Pro из iPhone 18 Pro

две камеры сзади и две фронтальные (по одной на каждый экран)

Touch ID вместо Face ID из-за ограничений формата.

Cкладной iPhone появится осенью 2026 года (иллюстративное фото: 9toMac)

Базового iPhone 18 пока не будет

Обычно осенью вместе с Pro-моделями выходит базовый iPhone, но слухи говорят, что iPhone 18 будет отложен до начала 2027 года.

Таким образом, осенью 2026 года Apple выпустит только топовые модели iPhone 18, а весной 2027 года выйдут более доступные iPhone 18, iPhone 18e и, возможно, iPhone Air 2.