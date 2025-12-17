Apple исправит в iPhone 18 проблему, на которую массово жаловались пользователи

Что изменится в кнопке Camera Control

По данным издания The Information, компания планирует убрать сенсорную чувствительность и тактильный отклик у кнопки Camera Control в базовой модели iPhone 18. Это означает, что Apple, вероятно, откажется от емкостного слоя кнопки.

В отчете не уточняется, коснется ли это изменения версий iPhone 18 Pro, однако ради унификации такой шаг выглядит вполне вероятным.

Отказ от свайпов и жалоб пользователей

Слухи о более простой версии кнопки Camera Control для iPhone 18 появлялись и ранее. В обновленном варианте пользователи не смогут проводить по кнопке свайпами - именно на случайные жесты многие владельцы iPhone жаловались чаще всего. Переработанная кнопка будет реагировать только на нажатие с усилием.

Источники отмечают, что упрощение конструкции позволит Apple сократить производственные расходы. В то же время не исключено, что компания таким образом реагирует на обратную связь от пользователей.

Apple уже начала корректировать работу Camera Control на программном уровне. В частности, в iOS 18.2 появилась настройка требования включения экрана, а при первичной настройке нового iPhone свайпы по кнопке теперь отключены по умолчанию.

Когда ждать новые iPhone

Ожидается, что модели iPhone 18 Pro будут представлены в сентябре следующего года. При этом запуск базового iPhone 18, по данным источников, может состояться лишь весной 2027 года.