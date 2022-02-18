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Apple збільшить оперативну пам'ять в iPhone 14 Pro

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П'ятниця 18 лютого 2022 11:36
Apple збільшить оперативну пам'ять в iPhone 14 Pro Фото: Apple збільшить оперативну пам'ять в iPhone 14 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple може збільшити об'єм оперативної пам'яті в своєму новому флагмані. iPhone 14 Pro буде мати 8 Гб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Boy Genius Report.

Більш ніж імовірно, що 8 Гб оперативної пам'яті також отримає й iPhone 14 Pro Max.

Очікується, що Apple випустить нову лінійку вже в цьому році. Модель Pro матиме дещо поліпшені характеристики в порівнянні з базовими пристроями. Так само мова йде і про додаткову камеру на задній панелі.

Для компанії тема оперативної пам'яті завжди перебувала під табу. Можливо, iPad Pro переконає компанію в іншому, оскільки остання модель пристрою продається вже з 16 Гб.

Згідно з заявою інсайдера, Apple все ж розв'язала це питання. Втім, компанія ніколи не стикалася з критикою стосовно продуктивності, оскільки завжди оптимізовувала свою операційну систему.

В останній раз Apple збільшувала обсяг пам'яті на iPhone у 2020 році. Тоді модель iPhone 12 Pro отримали до 6 Гб. Таку ж структуру компанія зберегла і під час виходу 13-ої серії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple відмовилося від оновлень для старої моделі смартфона.

Також компанія дозволить додавати водійські права та ідентифікатор штату в додаток Wallet в оновленні iOS 15.4.

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