Apple урезала поддержку Apple Watch: какие модели не получат watchOS 27

Обновление watchOS 27 стало одним из самых масштабных за последние годы. Система получила серьезный ИИ-апгрейд. Также Apple переработала дизайн интерфейса ОС и добавила новые жесты управления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Умная Siri AI для смарт-часов

Голосовой ассистент в watchOS 27 переходит на базу Apple Intelligence. Для обработки сложных запросов часы будут использовать вычислительные мощности подключенного смартфона, поэтому для полноценной работы ИИ-функций понадобится iPhone 15 Pro или более новая модель.

Главные изменения в работе ассистента:

Понимание контекста: Siri научилась анализировать персональные данные пользователя. Теперь у нее можно спросить номер водительского удостоверения, пароль из недавно сохраненной заметки или попросить найти детали бронирования жилья.

Управление внутри приложений: ИИ-помощник может выполнять сложные цепочки действий, например, добавлять фотографии в конкретные альбомы, зачитывать расписание предстоящих событий, отправлять электронные письма или запускать персональные спортивные цели.

Отдельное приложение Siri: на Apple Watch появится полноценное приложение, где будет храниться вся история текстовых и голосовых диалогов с ИИ-ассистентом.

Новая Siri AI сначала будет доступна только на английском языке, а поддержку других языковых пакетов разработчики обещают добавлять постепенно.

Автономный фитнес-тренер Workout Buddy

Платформа для тренировок Workout Buddy получила обновленные алгоритмы отслеживания физической активности. Главное нововведение - полная автономность от смартфона.

Теперь пользователю не нужно брать с собой iPhone на пробежки, чтобы получать развернутую аналитику. Вся информация о темпе, пройденной дистанции, прогрессе и общей продолжительности занятия высчитывается непосредственно процессором часов и выводится на экран в режиме реального времени.

Дополнительно Apple улучшила алгоритмы распознавания движений для закрытых помещений. Это должно решить проблему, когда данные о километраже на беговой дорожке в спортзале существенно отличаются от показателей на экране Apple Watch.

Новый жест для Smart Stack и интерфейс Liquid Glass

В watchOS 27 разработчики развивают функцию бесконтактного управления часами с помощью жестов одной рукой.

Какие жесты доступны:

Одиночное смыкание пальцев: быстрое сведение указательного и большого пальцев теперь позволяет выбрать и развернуть конкретный виджет в стопке Smart Stack.

Это упрощает взаимодействие с сообщениями: можно быстро поздравить друга с днем рождения, проверить баланс транспортной карты, изменить будильник или посмотреть место парковки автомобиля.

Визуальная часть системы получила полноценное внедрение стиля Liquid Glass, который анонсировали в прошлом году. Разработчики улучшили контрастность системных шрифтов и оптимизировали преломление света для лучшего считывания информации с экрана под прямыми солнечными лучами.

Вместо хаотического облака иконок появится динамическая сетка программ, которая автоматически выносит на первый план наиболее часто используемые и недавно открытые приложения. Главное место в этой структуре закреплено за Siri.

Кроме того, три отдельные старые утилиты для поиска (Find Devices, Find People, Find Items) объединили в одно универсальное приложение Find My с картографическим интерфейсом.

Акцент на FemTech и исправление системных ошибок

Приложение "Отслеживание цикла" (Cycle Tracking) получило дополнительный медицинский инструментарий. Теперь система способна анализировать зафиксированные фазы и отправлять пользователям оповещения, если текущие биоритмы указывают на признаки наступления пременопаузы или менопаузы, подкрепляя это информационными ресурсами.

На уровне общей стабильности системы разработчики удалили устаревший код, благодаря чему:

Воспроизведение музыкальных треков непосредственно из памяти часов начинается быстрее.

Количество пройденных шагов в приложении Fitness теперь мгновенно синхронизируется с базой данных приложения Health без задержек.

Система научилась предоставлять проактивные советы по оптимизации настроек для сохранения заряда аккумулятора.

Совместимость устройств и график релизов

Вместе с расширением функций Apple существенно ограничила перечень поддерживаемых устройств, отсеяв модели, которым не хватает производительности для работы обновленного интерфейса и ИИ.

Из списка совместимости удалили:

Apple Watch SE 2;

Apple Watch Series 6, Series 7 и Series 8;

Первое поколение Apple Watch Ultra.

В результате watchOS 27 официально будут поддерживать только шесть версий часов (начиная с Series 9, Series 10, Ultra 2 и более новых актуальных линеек).

Первая бета-версия для разработчиков уже доступна для загрузки, а открытое публичное тестирование начнется в июле.

Однако специалисты рекомендуют пользователям подождать до официального релиза осенью, поскольку процедура отката (downgrade) Apple Watch с бета-версии на стабильную прошлую прошивку в домашних условиях невозможна.