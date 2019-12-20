Apple таємно розробляє власний супутниковий зв'язок, - Bloomberg

Американська компанія Apple почала таємну розробку власної технології супутникового зв'язку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що технологія дозволить Apple отримувати дані зі своїх пристроїв без участі сторонніх мереж. При цьому можуть бути створені не супутники, а наземне обладнання, яке буде взаємодіяти з супутниками на орбіті.

"Компанія Apple створила секретну команду, яка працює з супутниками і пов'язаними з ними бездротовими технологіями, прагнучи знайти нові способи передачі даних, у тому числі безпосереднього з'єднання з Інтернетом, для своїх пристроїв", - йдеться в повідомленні.

Команду розробників очолили колишні співробітники Google Майкл Трела і Джон Фенвік, які відповідали за кабельне і космічний напрямок.

Раніше РБК-Україна писало, що Apple в 2020 році планує представити п'ять нових моделей iPhone. Бюджетна модель буде випущена в першій половині року. Восени планують випустити моделі з підтримкою 5G.

Також повідомлялося, що компанії Amazon, Apple, Google і Zigbee Alliance оголосили про створення робочої групи для розробки та просування нового стандарту бездротового зв'язку. Технологія дозволить підвищити сумісність між "розумними" пристроями для дому.