Apple разрабатывает MacBook с сенсорным экраном: инсайдер раскрыл детали

План обновления линейки MacBook Pro

Эта дата впервые была озвучена два года назад журналистом Bloomberg Марком Гурманом. Пока неизвестно, поступит ли OLED MacBook Pro в продажу в 2026 году или его выпуск состоится в начале 2027 года.

На данный момент Apple продает линейку MacBook Pro с чипами M4. В сравнении с текущими моделями, OLED MacBook Pro появится через два поколения, если судить по ожидаемым срокам Apple.

Сначала компания обновит линейку новыми процессорами M5, вероятно, в начале следующего года. Следующее обновление - редизайн OLED MacBook Pro с чипами M6.

Добавление сенсорного экрана делает MacBook еще ближе к iPad с точки зрения функционала. В последние годы Apple уже сближает программную платформу: в macOS Tahoe появились элементы интерфейса, схожие с iPadOS 26.

Опыт сенсорного управления на рынке Windows

На рынке Windows-ноутбуков сенсорные экраны - привычное явление. Некоторые пользователи предпочитают прокручивать и масштабировать документы и сайты пальцами, а не трекпадом.

Молодое поколение, выросшее с iPhone и iPad, ожидает сенсорное управление везде и удивляется, когда экраны Mac остаются нечувствительными к касаниям.

Сенсорные экраны в будущих моделях MacBook

Куо также отметил, что после запуска OLED MacBook Pro Apple рассматривает возможность внедрения сенсорного экрана во втором поколении будущего доступного MacBook, который будет работать на процессоре серии A от iPhone. Это может означать, что в будущем сенсорные экраны появятся и в линейке MacBook Air.