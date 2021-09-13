Apple розширить вибір внутрішньої пам'яті в новому iPhone, - The Verge
Фото: Apple збільшить внутрішню пам'ять iPhone до 1 терабайту (Getty Images)
Apple може випустити перший iPhone з внутрішньою пам’яттю більше ніж 512 Гб. Компанія прийняла рішення відмовитись від 64 Гб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Зазначається, що нові моделі iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max випускатимуться з внутрішньою пам’яттю 1 Тб, 512 Гб, 256 Гб й 128 Гб.
Компанія вирішила відмовитись від найменшого обсягу - 64 Гб.
Також відомо, що нові iPhone 13 будуть обладнанні підтримкою супутникового зв’язку.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що Apple планує провести презентацію нових гаджетів 14 вересня.