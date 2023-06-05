ua ru
Пн, 05 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Apple проводит большую летнюю презентацию: онлайн-трансляция

Новина українською →
Купертино, Понедельник 05 июня 2023 20:00
Apple проводит большую летнюю презентацию: онлайн-трансляция Фото: Apple в рамках конференции для разработчиков показывает новые продукты (apple.com)
Автор: Данила Крамаренко

Американская компания Apple проводит ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2023. В ее рамках ожидается презентация новых продуктов.

РБК-Украина ведет онлайн-трансляцию.

Новость дополняется

Возможные анонсы

Согласно слухам и информации от инсайдеров, основная часть презентации будет посвящена обновлениям операционных систем - macOS, watchOS, iPadOS и iOS.

Кроме того, ожидается анонс гарнитуры смешанной реальности Reality Pro, разработка которое ведется уже в течение семи лет. Ее презентация неоднократно переносилась из-за различных проблем.

Также не исключено, что компания покажет новый MacBook Air. По слухам, он может получить 15-дюймовый (или даже 15,5) дисплей. Актуальный Air имеет экран на 13,6 дюймов.

Как полагают инсайдеры, на WWDC 2023 могут представить несколько новых компьютеров Mac. Предполагается, что обновление получит Mac Pro, и таким образом компания закончит двухлетний переход с процессоров Intel на собственные чипы.

Сегодня также могут показать iOS 17. Согласно утечкам, главным нововведением станет обновленный экран блокировки, благодаря которому iPhone превратится в "умный дисплей". На экране блокировки будут постоянно отображаться погода, уведомления и другая обновляющаяся информация.

Напомним, ранее сообщалось о падении продаж Apple из-за роста цен на гаджеты. В частности, за первый квартал 2023 года доходы снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем падение наблюдается второй квартал подряд.

Отметим, в iPhone нашли встроенную функцию отслеживания, которая собирает массив данных по GPS и коду страны, а также информацию о SIM-карте пользователя и т.д. Предположительно, это позволяет блокировать те или иные функции и приложения, которые не доступны в конкретных регионах.

Читайте РБК-Украина в Google News
MacBook Apple iOS
NEWS
Сколько ракет осталось у России: новые данные
Сколько ракет осталось у России: новые данные
DAILY
Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет