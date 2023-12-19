Apple прекратит продажи смарт-часов в США: названа причина

Этот шаг последовал после решения Комиссии по международной торговле США, которая намерена запретить Apple импортировать свои часы Apple Watch, так как они нарушают патентные права компании Masimo. Запрет на продажу может вступить в силу уже 26 декабря. Акции Apple упали на 1,4% после этой новости.

Решение находится на рассмотрении президента Джо Байдена до 25 декабря, но Apple заявила, что уже предпринимает шаги для его выполнения.

В компании заявили, что приостановят продажи часов на веб-сайте, начиная с 21 декабря, и в розничных точках продажи Apple после 24 декабря. Другие модели, которые не содержат датчик кислорода в крови, сниматься с продажи не будут.

По мнению экспертов, важно, сможет ли Apple устанавливать датчик уровня кислорода в крови на свои будущие устройства. Генеральный директор Masimo Джо Киани заявил, что он открыт для переговоров о сделке с Apple.

По данным Counterpoint Research, Apple принадлежит около четверти мирового рынка умных часов, и эта доля имеет тенденцию роста в четвертом квартале 2023 года.

Ранее Masimo обвинила Apple в том, что она наняла своих сотрудников, украла технологию пульсоксиметрии и внедрила ее в популярные смарт-часы Apple Watch.