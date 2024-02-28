Apple прекратила создание собственного электромобиля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Эта трансформация, которая уже много лет происходит без участия Apple, постоянно увеличивала уровень сложности, с которой сталкивалась компания, тратя миллиарды на попытки догнать или превзойти возможности, ставшие доступными в ходе революции, возглавляемой Tesla.

Секретная группа, известная как Project Titan, была проинформирована о том, что Apple сворачивает свои усилия по созданию автомобиля, пока компания наращивает инвестиции в область генеративного искусственного интеллекта, сообщил человек, знакомый с ситуацией.

Часть сотрудников группы перейдет в группу искусственного интеллекта Apple, в то время как другие сотрудники, работающие над аппаратным обеспечением автомобиля, скорее всего, будут уволены.

Apple потратила миллиарды долларов на исследования и разработки в рамках проекта по созданию автомобиля.

По словам людей, работавших над проектом, автомобильная группа в Apple на протяжении нескольких лет подвергалась реструктуризации и смене стратегий, когда Apple пыталась найти дальнейший путь развития. Некоторые руководители предлагали глубокое партнерство с автопроизводителями или даже прямую покупку автопроизводителя, но ничего из этого не вышло, говорят люди.

С середины 2010-х годов призрак того, что Apple представит свой автомобиль, не давал покоя руководителям автомобильных компаний. Автомобили становились компьютерами на колесах, с обновляемыми функциями и большими сенсорными экранами, превращаясь в устройство, которое, казалось, должно было сыграть в пользу Apple.