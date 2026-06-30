ua en ru
Вт, 30 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Apple убрала главную проблему переписки между iPhone и Android: что изменилось

16:17 30.06.2026 Вт
3 мин
Реакции теперь будут отображаться правильно
aimg Ольга Завада
Apple убрала главную проблему переписки между iPhone и Android: что изменилось В iOS 27 появились удобные ответы на конкретные сообщения с Android (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Apple улучшила кроссплатформенное общение во второй бета-версии iOS 27 для разработчиков. Главным апдейтом релиза стало расширение возможностей протокола RCS, отвечающего за обмен сообщениями между iPhone и Android-устройствами.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR.

Конкретные ответы и правильные эмодзы: что изменилось в RCS

Ранее наибольшей проблемой в текстовом диалоге между владельцами iPhone и Android была невозможность вести структурированные диалоги. Поэтому важные реплики часто терялись в групповых или активных личных чатах.

В iOS 27 beta 2 разработчики реализовали две ключевые функции:

Вложенные ответы (Inline Replies): теперь пользователи iPhone могут цитировать конкретное текстовое сообщение от контакта с Android - точно так же, как это работает внутри фирменного iMessage или других популярных мессенджеров.

Для этого достаточно зажать нужную строку текста и выбрать пункт "Ответить" или просто сделать быстрый свайп справа.

Корректное отображение реакций: раньше, когда владелец iPhone ставил эмодзи-реакцию на сообщения, пользователь Android получал текстовое уведомление в стиле "Пользователь Х понравился сообщению".

В iOS 27 реакции и смайлы наконец-то начнут отображаться на экранах Android-смартфонов в привычном графическом виде.

Владельцам Android-устройств не придется выполнять никаких дополнительных настроек или обновлять приложения - все улучшения начнут работать автоматически, как только их собеседник с iPhone перейдет на новое программное обеспечение.

Читайте больше : Apple выпустила срочный патч: в iOS закрыли 29 уязвимостей

Как работает защита чатов?

Несмотря на то, что цвет текстовых пузырьков для Android-контактов в интерфейсе iPhone остается зеленым (чтобы визуально отделять их от синих сообщений iMessage), глобальный технологический спор по поводу форматов переписки окончательно уходит в прошлое.

Apple поддерживает технологию RCS уже около трех лет, последовательно модернизируя этот стандарт. При этом самый важный шаг в безопасности был сделан в мае этого года с выходом iOS 26.5, где разработчики реализовали полное сквозное шифрование (end-to-end) для кроссплатформенных RCS-чатов.

Текущие функции с вложенными ответами доступны только участникам программы тестирования iOS 27 для разработчиков. Поскольку первые бета-версии традиционно испытывают проблемы со стабильностью и энергопотреблением, эксперты не рекомендуют устанавливать их на основные смартфоны.

Финальный полноценный релиз iOS 27 для всех пользователей состоится в середине сентября, одновременно с презентацией нового поколения iPhone.

Для работы обновленного формата сообщений функция RCS должна быть активирована в настройках смартфона, а мобильный оператор должен поддерживать этот стандарт связи.

Еще больше интересного :

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Apple
Новости
Кто такой Вадим Ермолаев и что известно о покушении на олигарха в Монако
Кто такой Вадим Ермолаев и что известно о покушении на олигарха в Монако
Аналитика
"Никогда не был гражданином РФ": интервью с Геннадием Трухановым
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никогда не был гражданином РФ": интервью с Геннадием Трухановым