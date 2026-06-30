Apple убрала главную проблему переписки между iPhone и Android: что изменилось

Apple улучшила кроссплатформенное общение во второй бета-версии iOS 27 для разработчиков. Главным апдейтом релиза стало расширение возможностей протокола RCS, отвечающего за обмен сообщениями между iPhone и Android-устройствами.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Конкретные ответы и правильные эмодзы: что изменилось в RCS

Ранее наибольшей проблемой в текстовом диалоге между владельцами iPhone и Android была невозможность вести структурированные диалоги. Поэтому важные реплики часто терялись в групповых или активных личных чатах.

В iOS 27 beta 2 разработчики реализовали две ключевые функции:

Вложенные ответы (Inline Replies): теперь пользователи iPhone могут цитировать конкретное текстовое сообщение от контакта с Android - точно так же, как это работает внутри фирменного iMessage или других популярных мессенджеров.

Для этого достаточно зажать нужную строку текста и выбрать пункт "Ответить" или просто сделать быстрый свайп справа.

Корректное отображение реакций: раньше, когда владелец iPhone ставил эмодзи-реакцию на сообщения, пользователь Android получал текстовое уведомление в стиле "Пользователь Х понравился сообщению".

В iOS 27 реакции и смайлы наконец-то начнут отображаться на экранах Android-смартфонов в привычном графическом виде.

Владельцам Android-устройств не придется выполнять никаких дополнительных настроек или обновлять приложения - все улучшения начнут работать автоматически, как только их собеседник с iPhone перейдет на новое программное обеспечение.

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Как работает защита чатов?

Несмотря на то, что цвет текстовых пузырьков для Android-контактов в интерфейсе iPhone остается зеленым (чтобы визуально отделять их от синих сообщений iMessage), глобальный технологический спор по поводу форматов переписки окончательно уходит в прошлое.

Apple поддерживает технологию RCS уже около трех лет, последовательно модернизируя этот стандарт. При этом самый важный шаг в безопасности был сделан в мае этого года с выходом iOS 26.5, где разработчики реализовали полное сквозное шифрование (end-to-end) для кроссплатформенных RCS-чатов.

Текущие функции с вложенными ответами доступны только участникам программы тестирования iOS 27 для разработчиков. Поскольку первые бета-версии традиционно испытывают проблемы со стабильностью и энергопотреблением, эксперты не рекомендуют устанавливать их на основные смартфоны.

Финальный полноценный релиз iOS 27 для всех пользователей состоится в середине сентября, одновременно с презентацией нового поколения iPhone.

Для работы обновленного формата сообщений функция RCS должна быть активирована в настройках смартфона, а мобильный оператор должен поддерживать этот стандарт связи.