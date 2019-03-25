Apple представила власний платіжний сервіс

Американська корпорація Apple у понеділок, 25 березня, представила платіжний сервіс Apple Card. Презентація Apple проходить у театрі Стіва Джобса, розташованому на території кампуса Apple Park в Купертіно, передає The Verge.

Повідомляється, що сервіс включає в себе віртуальну карту Apple. Він буде надавати користувачеві статистику по видатках в реальному часі, а також поділяє витрати за категоріями. За кожну покупку на віртуальну карту буде нараховуватися кешбек в розмірі 3% від витрат за день.

Щоб отримати Apple Card, користувачі повинні зареєструватися на своєму телефоні в додатку Apple Wallet і отримати цифрову карту, яку вони зможуть використовувати через Apple Pay.

Нагадаємо, раніше корпорація Apple представила друге покоління бездротових навушників AirPods. Новий чіп Apple H1, спеціально розроблений для навушників, забезпечує високу продуктивність, прискорене з'єднання, а також збільшує час роботи в режимі розмови.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що корпорація Apple представила нову модель настільного комп'ютера iMac.