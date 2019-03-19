Apple представила новий iMac

Компанія представила нову модель настільного комп'ютера

Корпорація Apple представила нову модель настільного комп'ютера iMac. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

Повідомляється, що новий пристрій оснащений дисплеєм Retina з роздільною здатністю 4K (у версії з екраном 21,5 дюйма) або 5K (27 дюймів). У зв'язку з цим дисплей комп'ютера володіє здатністю відтворювати 1 млрд кольорів.

Крім того, моделі оснащені процесорами Intel Core восьмого і дев'ятого поколінь, які на 60% могутніше попередника у версії 21,5 дюйма, а також у 2,4 рази у версії 27 дюймів.

Також пристрої оснащені швидкісним накопичувачем Fusion Drive, технологія доступна і для моделі в 21,5 дюйма. Також є конфігурації з SSD-накопичувачем ємністю до 2 ТБ.

Додамо, що графічним процесором комп'ютера є Radeon Pro 500X. На iMac 27 дюймів з дисплеєм Retina 5K встановлюється до 8 ГБ виділеної відеопам'яті, а на iMac 21,5 дюйма з дисплеєм Retina 4K - до 4 ГБ.

Нагадаємо, раніше компанія Apple представила у своїй штаб-квартирі в Купертіно (штат Каліфорнія) нові Air iPad і iPad mini, які підтримують стилус Apple Pencil першого покоління.

Щорічна конференція американської компанії Apple для розробників WWDC пройде на початку червня 2019 року.