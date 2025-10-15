RU

Apple представила новый MacBook Pro с чипом M5 и рекордным временем автономной работы (фото)

Apple показала MacBook Pro с чипом M5 (фото:
Автор: Павел Колесник

Apple представила обновленный 14-дюймовый MacBook Pro с новым процессором M5, который компания называет самым производительным и энергоэффективным за всю историю Mac.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Apple.

Что улучшили в новой модели

Чип M5 получил графический процессор нового поколения с нейронным ускорителем в каждом ядре, что обеспечивает до 3,5 раза более высокую производительность ИИ и до 1,6 раза быстрее графику, чем у предыдущего M4.

По данным Apple, новая архитектура ускоряет работу больших языковых моделей (LLM) прямо на устройстве, а также повышает скорость запуска приложений и обработки видео.

Новый 14-дюймовый MacBook Pro оснащен процессором M5, высокой производительностью ИИ (фото: Apple)

Основные характеристики MacBook Pro с чипом М5:

  • До 24 часов автономной работы - рекорд для MacBook Pro
  • Более быстрый SSD-накопитель, ускоряющий импорт и экспорт файлов
  • Поддержка до 4 ТБ памяти
  • Новый Liquid Retina XDR-дисплей с пиковыми 1600 нит яркости и опцией нанотекстуры
  • 12-Мп камера Center Stage и аудиосистема с шестью динамиками
  • Поддержка Apple Intelligence и новой macOS Tahoe.
 

Новый MacBook Pro обеспечивает скорость следующего поколения и мощный встроенный искусственный интеллект (фото: Apple)

Производительность и ИИ

M5 открывает "следующий большой шаг" в развитии искусственного интеллекта для Mac.

По сравнению с M1, производительность ИИ возросла в шесть раз, а графика с трассировкой лучей стала до 6,8 раза быстрее. Новый 16-ядерный Neural Engine ускоряет генеративные задачи, включая обработку изображений и работу моделей в LM Studio и Draw Things.

 

MacBook Pro M5 без труда обрабатывает видео и запускает игры уровня Cyberpunk 2077 (фото: Apple)

Цена и доступность

Новый MacBook Pro M5 доступен в цветах "чёрный космос" и "серебристый" по стартовой цене 1599 долларов в США. Предзаказы уже открыты, поставки начнутся 22 октября.

"M5 знаменует собой следующий шаг в развитии искусственного интеллекта для Mac и выводит MacBook Pro на новый уровень", - отметил Джон Тернус, старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению.

Ранее мы разбирались, чем отличается MacBook Air от MacBook Pro и какой ноутбук выгоднее купить в 2025 году.

Также сообщалось, что Apple работает над первым MacBook с сенсорным экраном.

А еще мы рассказывали, как проверить MacBook на вирусы и удалить вредоносное ПО всего за несколько шагов.

