Apple полностью меняет линейку iPhone: что появится в 2025-2027 годах

Apple в ближайшие три года планирует серьезно обновить линейку iPhone. Если верить последним данным аналитиков Уэйна Ма и Мин-Чи Куо, компанию ждут не только новые iPhone, но и радикальные изменения в дизайне устройств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Осенью 2025 года Apple представит новую линейку:
Особое внимание привлекает iPhone 17 Air - ультратонкая модель, которая заменит версию Plus. По информации инсайдеров, это будет самый тонкий iPhone в истории: толщина корпуса составит всего 5,6 мм.
Однако в угоду дизайну Apple пойдет на компромиссы: в первую очередь это скажется на времени автономной работы и возможностях камеры. В то же время, iPhone 17 Pro Max, наоборот, станет толще, чтобы вместить более мощную батарею.
В начале 2026 года ожидается выход iPhone 17e - бюджетной версии с функциональностью, схожей с iPhone 17, но с упрощенными функциями.
А вот осенью компания может представить сразу четыре модели:
Впервые в истории Apple откажется от выпуска базовой модели iPhone 18 в пользу складного iPhone Fold. Предположительно, новинка получит:
Также в линейке 2026 года может исчезнуть вырез Dynamic Island: его заменит аккуратное отверстие под фронтальную камеру в углу экрана.
В 2027 году Apple может установить рекорд, выпустив сразу шесть моделей iPhone. Весной ожидаются:
Эти две недорогие модели поступят в продажу через несколько месяцев после более дорогих линеек iPhone 18 Air, Pro и Fold. Осенью за ними последуют еще четыре iPhone:
Среди примечательных особенностей флагманской линейки iPhone 19 - увеличенный экран у iPhone 19 Air и, возможно, полноэкранный дизайн без вырезов у iPhone 19 Pro и Pro Max.
Если Apple действительно удастся реализовать полноэкранный дизайн, это станет символичным шагом в преддверии 20-летнего юбилея iPhone, ровно через 10 лет после появления революционного iPhone X.
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