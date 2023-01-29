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Заменит iPhone и MacBook. Bloomberg узнал подробности VR-гарнитуры от Apple

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Воскресенье 29 января 2023 17:11
Заменит iPhone и MacBook. Bloomberg узнал подробности VR-гарнитуры от Apple Фото: VR-гарнитура от Apple (twitter.com/_ImJason)
Автор: Валерия Полищук

Американская компания Apple готовится к выпуску VR-гарнитуры. В компании считают, что новый гаджет конечном итоге может вытеснить iPhone в качестве основного продукта компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Внутри компании Apple изложили свое видение, согласно которому гарнитуру можно будет носить в течение всего дня и везде. Она заменит необходимость работать на MacBook или даже носить с собой iPhone. И, несмотря на высокую цену первоначальной гарнитуры Apple - около 3 тысяч долларов - некоторые работники компании считают, что первая модель позволит потребителям почувствовать "вкус манящего видения".

Первое устройство смешанной реальности Apple, которое, вероятно, получит название Reality Pro, будет выпущено в этом году с огромным количеством новых технологий. В частности, начиная от двойных дисплеев 4K и заканчивая гибким OLED-экраном на передней панели, который показывает глаза пользователя. В нем будет более десятка камер, которые смогут анализировать тело пользователя, движения глаз и внешнюю среду.

Компания надеется, что иммерсивный просмотр видео, тесная интеграция с другими продуктами Apple и усовершенствованные звонки FaceTime на основе VR привлекут потребителей.

Напомним, компания Apple планирует подписать контракт с китайским производителем Luxshare Precision Industry для выпуска премиальных моделей iPhone.

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