Apple планує випускати AirPods зі скла

Американська компанія Apple планує використовувати скло у виробництві нових навушників AirPods. Компанія пропонує запатентувати проект повнорозмірних навушників з чашечками зі скла.
Про це йдеться в документ, з'явиться в базі Відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO).
У пояснювальній записці говориться, що навушники, пристрій, існують понад сто років і їх будова залишається незмінним.
Інженери компанії пропонують використовувати в навушниках скляні чашки і уточнюють, що скло менш схильна до подряпин, ніж пластик або метал.
"Також скло більш привабливим з естетичної точки зору, ніж полікарбонат", - йдеться в описі заявки.
Патент американської компанії був зареєстрований у базі USPTO 16 лютого.
Відзначимо, що компанія Apple не виявиться першим виробником гаджетів на ринку, який використовував скло при виробництві аудіотехніки. Зокрема, в навушниках HD 820 від компанії Sennheiser використовується скло для забезпечення реалістичного звучання.
Нагадаємо, наступне покоління смартфонів iPhone можуть отримати підтримку функції Always On Display.
Крім того, раніше повідомлялося, що Apple випустить iPhone 13 з підекраним сканером відбитків пальців. Ця функція стане альтернативою біометричним методом розблокування Face ID, датчик якого знаходиться в так званому "чубчику".
Додамо, що Apple перенесла випуск нового покоління смартфонів iPhone 13 на 2022 рік. У 2021 році компанія випустить смартфони серії iPhone 12s.