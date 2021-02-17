Apple планує випускати AirPods зі скла

У пояснювальній записці говориться, що навушники, пристрій, існують понад сто років і їх будова залишається незмінним.

Інженери компанії пропонують використовувати в навушниках скляні чашки і уточнюють, що скло менш схильна до подряпин, ніж пластик або метал.

"Також скло більш привабливим з естетичної точки зору, ніж полікарбонат", - йдеться в описі заявки.

Патент американської компанії був зареєстрований у базі USPTO 16 лютого.

Відзначимо, що компанія Apple не виявиться першим виробником гаджетів на ринку, який використовував скло при виробництві аудіотехніки. Зокрема, в навушниках HD 820 від компанії Sennheiser використовується скло для забезпечення реалістичного звучання.