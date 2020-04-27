Apple відкладе масове виробництво iPhone 2020 року

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Apple уповільнює зростання виробництва своїх iPhone в цьому році приблизно на місяць

Через поширення коронавірусної інфекції американська технологічна компанія Apple відкладе масове виробництво нового iPhone 2020 року. Про це повідомляє WSJ.

Як повідомляється, компанія Apple уповільнює зростання виробництва своїх флагманських iPhone в цьому році приблизно на місяць. Пандемія коронавірусу послаблює глобальний споживчий попит і порушує виробництво в Азії, що є серцем ланцюга поставок побутової електроніки.

Як повідомляється, планують перенести дату випуску чотирьох нових моделей iPhone в кінці цього року. Також вони скоротили кількість телефонів, які планує випустити в другій половині цього року, на цілих 20%.

Нагадаємо, американська компанія Apple, 15 квітня, презентувала друге покоління смартфона iPhone SE з екраном діагоналлю 4,7 дюйма. Нова модель смартфона оснащена процесором від самого просунутого iPhone на це час.

Також Apple планує з наступного року почати випуск ноутбуків з процесором власного виробництва. Нові чіпи для комп'ютерів будуть створені на базі процесора A14, розробка якого ведеться фахівцями компанії для наступного покоління смартфонів iPhone.