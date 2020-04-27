ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Apple отложит массовое производство iPhone 2020 года

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 15:03
Apple отложит массовое производство iPhone 2020 года
Иллюстративное фото (flickr.com/athomeinscottsdale)

Apple замедляет рост производства своих iPhone в этом году примерно на месяц

Из-за распространения коронавирусной инфекции американская технологическая компания Apple отложит массовое производство нового iPhone 2020 года. Об этом сообщает WSJ.

Как сообщается, компания Apple замедляет рост производства своих флагманских iPhone в этом году примерно на месяц. Пандемия коронавируса ослабляет глобальный потребительский спрос и нарушает производство в Азии, являющейся сердцем цепочки поставок бытовой электроники.

Как сообщается, планируют перенести дату выпуска четырех новых моделей iPhone в конце этого года. Также они сократили количество телефонов, которые планирует выпустить во второй половине этого года, на целых 20%.

Напомним, американская компания Apple, 15 апреля, презентовала второе поколение смартфона iPhone SE с экраном диагональю 4,7 дюйма. Новая модель смартфона оснащена процессором от самого продвинутого iPhone на это время.

Также Apple планирует со следующего года начать выпуск ноутбуков с процессором собственного производства. Новые чипы для компьютеров будут созданы на базе процессора A14, разработка которого ведется специалистами компании для следующего поколения смартфонов iPhone.

Турция ждет иностранных туристов с конца лета и отказывается от all inclusive В Днепре зафиксировали вторую смерть из-за коронавируса
Новости Украины AppleiPhoneКоронавирус
News
On Top