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Apple відкриє у Пекіні частину зачинених через коронавірус магазинів

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 20:05
Apple відкриє у Пекіні частину зачинених через коронавірус магазинів
Фото: магазин Apple (most-beauty)

Магазини працюватимуть за скороченим графіком

Компанія Apple завтра, 14 лютого, відкриє деякі магазини у Пекіні (Китай), які були зачинені у зв’язку із коронавірусом. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що магазини працюватимуть за скороченим графіком.

Так, 4 лютого 5 магазинів у Пекіні працюватимуть з 11:00 до 18:00 (звичайний графік - з 10 до 22:00).

Разом з тим, магазини у Шанхаї та Шеньчжені залишаються зачиненими.

Раніше повідомлялося, що китайська компанія Xiaomi прийняла рішення про тимчасове закриття всіх офлайн-магазинів в країні в зв'язку зі спалахом нового коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що американська компанія Apple може не запустити вчасно виробництво бюджетних iPhone у зв’язку із коронавірусом.

Зазначимо, у Китаї зафіксовано рекордна кількість смертей за добу від коронавіруса. За минулу добу загинули 254 людини, ще були зафіксовані 15152 нових випадки захворювання. Це пов'язано з початком використання нового способу визначення коронавіруса, який дозволяє прискорити отримання результатів.

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