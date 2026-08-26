Apple назвала дату презентации нового iPhone: что известно о новинках

Компания Apple готовится к обширной презентации 9 сентября, где покажет новую серию iPhone, а также может представить долгожданный складной смартфон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Появление сложного iPhone может стать важным событием для Apple. Аналитики считают, что премиальные устройства этого типа помогут компании повысить среднюю цену продукции и рентабельность.

Что известно о сложном iPhone

По предварительным оценкам, Apple может выпустить складной iPhone с большим внутренним экраном, размер которого будет близок к дисплею iPad mini.

В настоящее время на рынке сложных смартфонов доминирует Samsung. Южнокорейская компания уже активно развивает этот сегмент, и в этом году представила новое устройство формата "книги".

Вместе с тем, Apple может существенно изменить ситуацию после выхода на этот рынок. По данным IDC, к 2027 году компания может поставить более 17 млн. сложных iPhone.

В целом аналитики ожидают роста спроса на сложные смартфоны. IDC прогнозирует, что в текущем году их мировые поставки увеличатся на 12,6%. В то же время, общий рынок смартфонов может столкнуться с рекордным падением на 16,7%.

Что изменится в Apple

Презентация 9 сентября станет первым крупным событием будущего генерального директора Apple Джона Тернуса. Он должен возглавить компанию 1 сентября, после чего нынешний CEO Тим Кук станет исполнительным председателем.

Тернус долго управлял направлением аппаратного обеспечения Apple. Его предназначение расценивалось как сигнал об усилении внимания компании к развитию собственных устройств.