Apple виправить пов'язану з прослуховуванням уразливість в FaceTime

Уразливість в FaceTime дозволяє прослуховувати користувача до того, як він відповість на дзвінок

Американская компания Apple на этой неделе выпустит обновление для приложения видеозвонков FaceTime. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Apple исправит уязвимость, которая позволяет прослушивать пользователя iPhone до того, как он ответит на видеозвонок. Также уточняется, что эта возможность связана с функцией групповых видеозвонков.

"Мы знаем об этой проблеме и готовим исправление, которое будет выпущено в обновлении программного обеспечения позже на этой неделе", - отметил представитель Apple.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple представит три модели iPhone в 2019 году. По данным источников, среди нововведений, которые готовит Apple, - тройная камера на задней панели для премиальной модели iPhone и двойные камеры для двух других моделей. Кроме того, сообщается, что в 2020 году Apple может отказаться от модели с LCD-экраном и полностью перейдет на оснащение iPhone дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED).

До этого стало известно, что Apple решила сократить планы по производству смартфонов.