Apple готовит iOS 26.3: какие новые функции появятся в обновлении

Apple недавно выпустила первую бета-версию iOS 26.3 для iPhone. Обновление в основном сосредоточено на улучшении совместимости между iPhone и Android-устройствами, а также на поддержке сторонних умных часов.

РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac собрал все новые функции iOS 26.3, известные на данный момент.

Передача данных на Android

Главное нововведение iOS 26.3 - система Transfer to Android, которая упрощает переход с iPhone на Android-смартфон. Функция была разработана в рамках совместной работы Apple и Google.

Аналогичный механизм недавно появился и в бета-версии Android - для переноса данных с Android на iPhone. Цель инициативы - улучшить взаимодействие между двумя экосистемами.

Как объясняет Apple, пользователю достаточно положить Android-устройство рядом с iPhone, чтобы начать процесс передачи данных. После подключения можно по беспроводной сети перенести фотографии, сообщения, заметки, приложения и другой контент. Также переносится номер телефона.

При этом конфиденциальные данные - такие как информация из приложения "Здоровье", Bluetooth-устройства, защищенные заметки и ряд других данных - не передаются. Apple и Google отмечают, что по мере тестирования бета-версий список поддерживаемых типов данных будет расширяться.

Пересылка уведомлений

В iOS 26.3 появилась функция "Переадресация уведомлений", которая позволяет отображать уведомления iPhone на сторонних умных часах и других носимых устройствах.

Apple уточняет, что уведомления можно пересылать только на одно устройство одновременно. При включенной функции уведомления не будут отображаться на Apple Watch. Опция доступна в разделе "Уведомления" в меню "Настройки".

Однако функция пока работает только в странах Европейского союза. Apple готовится к вступлению в силу требований закона DMA, который обязывает компанию разрешить сторонним устройствам получать уведомления с iPhone. В компании подчеркивают, что считают это потенциальным риском для конфиденциальности пользователей, но вынуждены соблюдать требования регуляторов.

Обои

Apple также внесла небольшие изменения в меню обоев. Ранее обои "Погода" и "Астрономия" находились в одном разделе, однако в iOS 26.3 они разделены на две отдельные категории.

Сами обои остались прежними, но в разделе "Погода" появились несколько новых предустановленных вариантов. Как и раньше, погодные обои показывают актуальные погодные условия для текущего местоположения, а астрономические - положение Земли и объектов Солнечной системы.

Когда выйдет iOS 26.3

Ожидается, что финальная версия iOS 26.3 будет выпущена в конце января. Для сравнения, iOS 18.3 вышла 27 января, а iOS 17.3 - 22 января.

На данный момент iOS 26.3 выглядит менее масштабным обновлением по сравнению с iOS 26.2. Однако тестирование только началось, и Apple еще может добавить новые функции в следующих бета-версиях.

Стоит ли устанавливать бета-версию

Apple уже открыла доступ как к бета-версии для разработчиков, так и к публичной бете iOS 26.3. Любой желающий может зарегистрировать устройство в программе тестирования и установить обновление.

Однако пользователям стоит учитывать риски: бета-версии могут содержать ошибки и сбои, влияющие на стабильность работы iPhone. В некоторых случаях возможна потеря данных при возврате на iOS 26.2. Перед установкой Apple рекомендует сделать полную резервную копию устройства на Mac или ПК.