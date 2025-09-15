ua en ru
Apple готовит 10 новинок в ближайшие полгода: что ждать пользователям

Понедельник 15 сентября 2025 13:35
Apple готовит 10 новинок в ближайшие полгода: что ждать пользователям В ближайшие полгода Apple выпустит 10 новых продуктов (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

На прошлой неделе Apple завершила презентацию iPhone 17. Хотя мероприятие было насыщенным, компания планирует еще как минимум 10 запусков продуктов в ближайшее время, половина из которых должна состояться до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Оставшиеся релизы в 2025 году

Некоторые продукты, анонсированные на сентябрьской презентации, не успели выйти. Однако они все еще должны появиться до конца года, причем некоторые - уже в октябре.

M5 iPad Pro

Первым в очереди обновлений идет iPad Pro с новым чипом M5. По производительности он повторяет успехи A19 Pro, но на более высокой мощности.

Новинка также получит вторую фронтальную камеру в портретной ориентации. Не исключено, что на iPad появится квадратный сенсор для селфи, аналогичный iPhone 17, хотя это пока лишь предположение.

M5 Vision Pro

Apple готовит обновленную версию гарнитуры Vision Pro с чипом M5 вместо M2. Аппаратно устройство останется прежним: ожидается тот же вес и дизайн, возможно, появится новый ремешок и цвет Space Black.

AirTag 2

Ожидается новая версия популярного трекера с чипом U2, который дебютировал в AirPods Pro 3. Он должен улучшить точность поиска объектов.

Apple TV и HomePod mini

Смарт-устройства Apple также обновятся: новый процессор и фирменный сетевой чип N1. Apple TV получит поддержку нового голосового ассистента Siri и других функций Apple Intelligence, которые появятся в следующем году. Для HomePod mini могут появиться новые цвета.

Что ждать в начале 2026 года

В первые месяцы 2026 года Apple представит несколько новых продуктов, часть - уже в январе–феврале, остальные - весной.

M5 MacBook Pro

Традиционно обновление MacBook Pro выходит в октябре, но в этот раз Apple задержится. Глобального редизайна с OLED-дисплеем и тонким корпусом ждать не стоит - он появится только к концу 2026 года. А пока ожидается та же линейка дизайна с более мощным чипом M5.

M5 MacBook Air

Как и Pro, Air получит лишь апгрейд процессора до M5 в первом квартале 2026 года. Ожидаются улучшения, аналогичные A19 Pro, но адаптированные под более мощный чип.

Новый Mac Display

Apple работает над двумя внешними мониторами, но пока на горизонте только один. Скорее всего, это будет обновленная версия Studio Display или Pro Display XDR с диагональю 27 дюймов.

iPhone 17e

После выхода iPhone 16e ранее в этом году ожидается ежегодное обновление модели. Весной появится новая e-версия с чипом A19 и другими небольшими улучшениями.

Smart Home Hub

Наконец, Apple представит долгожданный Siri Hub. Он был запланирован еще на прошлый год, но зависел от развития Apple Intelligence Siri. После выхода iOS 26.4 новинка должна появиться на рынке в начале 2026 года.

